Wipler 2021: Nie planuję powrotu do polityki, z perspektywy moich doświadczeń wiem z całą pewnością, że nie mam do tego predyspozycji. Wipler 2023: Zawsze uważałem, że mam talent do polityki. Jestem w tym dobry. Wipler dzisiaj: Ta pierwsza wypowiedź jest oczywistym żartem