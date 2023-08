Fajnie, podali że woda i żywność może być trująca 10 dni po fakcie - nie ma to jak szybka reakcja władz w sprawach życia i śmierci.

A jakby ich mieszkańcy nie zalali pytaniami to w ogóle by nie podali tej informacji, bo przecież sezon urlopowy i Pani Grażynka nie będzie przerywać pasjansa.