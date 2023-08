I po raz kolejny - nieważne co polityk (każdego kraju) mówi, ważne, co robi. Całe to pie.olenie o wartościach, równościach, klimatach, mniejszościach (niezależnie czy to jest opcja pro czy anty) itd ma na celu tylko i wyłącznie wywołanie emocji i przywiązanie wyborcy na bazie strachu, bo mniejszości boją się większości, większości boją się mniejszości, a ludzie generalnie nie chcą, by klimat się zmienił a ziemia była zasypywana syfem i boją się tego Pokaż całość