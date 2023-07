Sam prowadzę bloga podróżniczego i zdarzyło się kilka razy coś na wykop wrzucić. Tylko ja mam tu konto od ponad 16 lat i jestem mniej lub bardziej aktywnym użytkownikiem. Ale widzę, że jest spora grupa ludzi, którzy kiedyś coś wrzuciła, co się przebiło, nazbierała pokemonów do wykopywania i później 99% aktywności to wrzucanie swoich treści. Ludzie, skończcie to wykopywać tak masowo. Od tego są płatne promocje na Wykopie. Już nie wspominając o Pokaż całość