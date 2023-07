Hełmów to bym w to akurat nie mieszał, bo od 2017 do teraz zakupiono ok. 110 tys. nowoczesnych hełmów, a w marcu tego roku podpisano umowę na dostawy ponad 50 tys. hełmów kompozytowych w tym roku i ponad 30 tys. do końca 2024. ( źródło