Stadion pełen ludzi wzywa do ludobójstwa

Mnie zastanawia co ci biali farmerzy tam jeszcze robią, bo ja bym #!$%@?ł w podskokach ze 20 lat temu. Porzucenie dotychczasowego życia, domu, znajomych czy utrata życia? Bo moim zdaniem to drugie, szczególnie, gdy masz rodzinę.Co do czarnych, niech sobie żyją we własnym sosie i zdychają z głodu, jeśli taka jest ich wola.