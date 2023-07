Nie jestem jakiś "specjalistą" ale wydaje mi się że ludzie w dowolnej sekcie religijnej nie są ludźmi inteligentnymi. To wszystko jest robione po to aby ten kto głosi wiarę żył wygodnie na koszt tych głupców, co będą wierzyć w tą wiarę. Kościół zawsze dawał wyniki co to jest wiara - pieniądze i władza i nic więcej.