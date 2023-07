U Czukczów odbywa się miting polityczno-uświadamiający na temat "Amierikanskij imperializm". Z siedziby okręgu przyjechał lektor, wygłosił odpowiednia prelekcję, na zakończenie prelekcji zachęca zebranych do zabierania głosu. W końcu jeden Czukcza podnosi palec. - No proszę, wypowiedzcie się towarzyszu -zachęca lektor.

- Amierikancy wriednyje gady!

- O, bardzo dobrze - ucieszył się lektor - proszę, kontynuujcie!

- Amierikancy wriednyje gady! - powtórzył Czukcza.

- No to już wspomnieliście, może rozwińcie temat - podpowiada Pokaż całość