Kolejne clickbaity naukowe....

Myślałem że tylko w reckach nożowych dominuje tego typu słownictwo...

Najmocniejszy! Najostrzejsze!!

Najtrudniejszy problem naukowy!

Najbardziej skomplikowana!

Nie wiem, chcecie naukę sprowadzić do poziomu pudełka to spoko, może to jakoś służy popularyzacji przez emocje

Ale wartości merytorycznej to to srakiej nie ma.