Jego wiarygodność jest zerowa. Gdzie jest jakiś program? Niby z jakiej paki ktoś miałby głosować na tych ludzi? Co oni mają do zafoerowania Polsce? Odklejona banda cwaniaków, których odsunięto od władzy i za wszelką cenę skomlą o powrót. PiS to nie są dobre rządy, ale oddanie władzy w ręce Tuska i jego mocodowców to jeszcze gorszy pomysł.