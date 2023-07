A co na to ich kurator oświaty Ahmet Akburas Kaburas? Lub dyrektor szkoły Abdul Kaszil Amiszil. Małe dzieciaczki muszą się wyszaleć za młodu, a zresztą problemem są białe niemieckie dzieci, bo są takie męciusie i fajniusie i nie jedzą wahała oraz i kebabu - a więc same są sobie winne :-D Niemcy to jest dziś stan umysłu jak niemal cały zachód i to co rozumiemy pod nazwą zachodu. Przez dobrobyt uwierzyli, że Pokaż całość