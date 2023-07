7 wykopów i juz główna. Dlaczego artykuły sponsorowane nie są oznaczone? Gdzie w tym wszystkim sama idea "wykopu" skoro to administracja decyduje co masz oglądać? Czy są jeszcze takie miejsca w sieci gdzie użytkownicy sami dedecydują o tym co im się podoba? Jeżeli znacie takie strony to podrzućcie link w komentarzu!