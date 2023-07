Rzeź Wołyńska to zbrodnia ludobójstwa. Nie chcemy oddania ziem, ani reparacji. Jedyne czego chcemy, to oficjalne, jednorazowe, uroczyste przeprosiny oraz ekshumacje zwłok ofiar. Czy zdaniem władz Ukrainy, Polacy na to nie zasługują? Gdzie ta ich wielka wdzięczność?