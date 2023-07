Pół bańki to #!$%@? jakiś żart-wysłannicy Boga, którzy sami zgotowali piekło na ziemi( ╥ ﹏ ╥ ) tutaj i 20 milionów to kwota nieadekwatna do tego jak bardzo została #!$%@? psychika-czarna mafia niech brzydko mówiąc #!$%@?-rozdzielenie kościoła i państwa powinno być naturalne, a każdy kto dopuści się jakichkolwiek czynów podobnych do tych w wyżej wspomnianej sprawie, powinien gnić w więzieniu, pracując na swoje utrzymanie i dożywotnio płacić na osoby, które zostały skrzywdzone