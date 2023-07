Przy tym co Ukraina odwala, to ja się temu nie dziwie, że tak robi. Anglia sama się #!$%@?ła ostatnio i im powiedziała, że oni nie są Amazonem, żeby ciagle tylko dawać jak się Ukraińcy obruszyli, że sprzętu za mało. Najciekawsze pytanie powstaje ile sprzętu Ukraina faktycznie na cel wojny kupiła, bo póki co to drą mordę o sprzęt, a jak trafia tam, to ginie dziwnym trafem i wtedy nie dobra o tym Pokaż całość