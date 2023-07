juz kiedyś pisałem ale pozwolę sobie powtórzyć, skoro istniej 25 lat za oszustwa podatkowe na duża skalę , to dlaczego nie ma 25 lat na przestępstwa przeciw nielegalnemu składowaniu na wielką skalę , nielegalne składowanie, wysypywanie toksycznych odpadów, nielegalne skupowanie i nielegalne sprowadzanie z zagranicy, gdy by za coś takiego na 25 poszedł siedzieć kierowca który to tam przywoził/ zlecił ... to bardzo szybko po nitce do kłębka doszliby do żródła dlaczego Pokaż całość