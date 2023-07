Najwiekszy zawód w europejskich miastach do zobaczenia. Bezdomni, śmiecie, bród, smród i ubóstwo kilkanaście metrów od najbardziej znanych zabytków/punktów widokowych. Osoby odpowiedzialne za doprowadzenie do takiej ruiny tego miasta, powinny zostać ścięte na gilotynie po francusku. To taki europejski Kair. Tam obok piramid w Gizie leżą butelki po coca coli, a w Paryżu obok Luwru leżą menele. I tak to wyglądalo 20 lat. temu, a teraz jest gorzej.