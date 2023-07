śmierdzący układzik konfabulanta z pisem w całej okazałości. Już się nagle lubią. banaś następny.



czy to prawda, że korwin powiedział o wyborcach konfabulacji że to są idioci? ten knur tak nienawidzi wszystkiego co polskie, że wyzywa nawet swoich wyborców :) jakim trzeba być kretynem by na nich głosować? poproszę tylko poważne odpowiedzi.