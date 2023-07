Warto przesłuchać jak się wije i pluje jadem.

Janusz Kowalski to jest synonim upadku człowieka. Żmijowy Język z Władcy Pierścieni. Codziennie dyma Logikę krzycząc: 'Wina Tuskaaaaa'.

Jak można się tak zeszmacić? Wiem, że za darmo tego nie robi ale jednak... Musiał wydalić kręgosłup moralny by takie rzeczy mu przez gardło przechodziły (i nie chodzi mi o ataki czy krytyka Tuska ale sposób).

Do kogo to jest skierowane? Komu się to podoba? Pokaż całość