Mentzen jest cwany. Robi wszystko, co może mu zwiększyć zasięgi popularności. Pije piwo z ludem, przekazując w ten sposób: jestem taki jak wy, nie mam kija w dupie. W ten sposób kupuje część elektoratu, która nie rozumie jego gadki ekonomicznej. Ciekawy jestem, czy ta turbo religijność wielu przedstawicieli konfederacji, to ich prawdziwe poglądy, czy wyrachowana gra wyborcza? Co do Brauna to nie mam wątpliwości ;)