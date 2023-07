To jest dla mnie niepojęte od tych kilkunastu lat odkąd śledzę tę sprawę. W naszym kraju po prostu trzeba czekać aż ktoś odpali na poziom groźby bronią, albo najlepiej jakby dopiero te zjeby uszkodzili dziewczynkę czy pana którzy mieszkają po sąsiedzku. To wtedy wolno dopiero służbom interweniować... I potem będzie "to taka normalna rodzina", "nic nie wskazywało na takie potencjalne kłopoty"... Bardzo mnie ciekawi co będzie po 3 miesiącach... albo wcześniej i Pokaż całość