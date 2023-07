Jeśli zrobisz obdukcję i dostaniesz zwolnienie od lekarza powyżej 7 dni to wtedy muszą ścigać z urzędu.

Poniżej 7 dni, czyli w przypadku lekkiego uszczerbku na zdrowiu, to Ty musisz złożyć pozew do sądu.

Ja bym na Twoim miejscu nie odpuszczał.

Jeśli miałeś wstrząs mózgu to z pewnością jesteś niezdolny do pracy pow. 7 dni.