Równie ciekawe co temat w tym filmie jest to jak te wszystkie "kropki" zostały pokazane. Chodzi mi o płynne przejścia między ujęciami makro i mikro. Świetne.



Natomiast co do tematu: kiedyś moje dzieciaki dostały skądś małą kostkę będącą pieczątką. Nie wiem, może to było w jakimś Haapy Mealu jako zabawka. W każdym razie przez chwilę się tą pieczątką bawiłem. Stęplowała ona chyba głowę lwa, ale nie w typowy dla pieczątek zerojedynkowy sposób Pokaż całość