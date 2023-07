Ludzie poddają w wątpliwość historie o tym jak to znani działacze antyaborcyjni, przywożą na skrobanki w prywatnych klinikach swoje żony czy córki, bo to "wyjątkowa sytuacja".

A czy tutaj jest inaczej? Ziobro podnosi kary za wszystkie pierdoły, wprowadza powoli zamordyzm, ale jak kara trafi na kogoś kogo lubi, to wtedy też "wyjątkowa sytuacja" ¯\(ツ)/¯