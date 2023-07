Archeolodzy i Konserwatorzy zabytków to takie stare dziady, zatrzymali się rozumem w czasach komuny, klika kolesiostwa. Chyba najbardziej zepsuta instytucja urzędnicza w tym kraju.

Stare pierdziele, ile to już było afer że przywłaszczyli sobie zabytki które im powierzono?

I o jakiej kontroli oni w ogóle mówią, przecież ci co zgody nie mają to chodzą po nocach bez pozwoleń i szukają, i tym bardziej nie zgłoszą zabytku bo im grozi więzienie wtedy XD Pokaż całość