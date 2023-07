Ja pier....., co to za banda nieudaczników? Mogli po prostu powiedzieć, że doszło do rażącej pomyłki i przeprosić. Po tygodniu każdy by o tym zapomniał, w końcu w tym kraju kolesiostwo nie jest niczym nowym. Mogli to klasycznie zwalić na jakiegoś stażystę. Ale zwalanie winy na sponsorów i w efekcie narażenie instytucji na poważne straty finansowe to jest #!$%@? kryminał