Fajnie ale po co? Stronghold i Crusader działają na luzie na obecnych maszynach i rozdzielczościach do chyba 1080p (wyzej nie testowałem). Pewnie będą chcieli za to 200zł a wprowadzą troszkę ostrzejszą grafikę i obsługę 4k xD Znając remastery to jeszcze paredziesąt bugów.