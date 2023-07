Gadzinówka zapomina że Konfa jest na drugim miejscu wśród kobiet w podanym wieku i to niszczy całą ich narrację. Zwyczajnie młodzi zorientowali się że POPiS wciąga ich w pułapkę kredytową, bo to właśnie ludzie 18-35 będą spłacali te wszystkie kodziarsko-pisowskie idiotyzmy.

To oni dostaną emeryturę w wysokości 20% ostatniego wynagrodzenia bo Kaczyński z Tuskiem postanowili zadowolić stare baby.



Kodziarskie środowisko kiedyś promowało hasełko "Zabierz babci dowód" - jakoś dziwnie znikło, kiedy się Pokaż całość