I cyk konfederacji znowu rośnie poparcie. Serio TVN myśli, że jak będzie tak bezczelną propagandę rodem z TVPiS serwować to wyborcy konfy to kupią? A tylko robią im reklamę bo ludzie zaczną oglądać materiał z konferencji konfy żeby samemu zweryfikować wszystko.

Tak samo jak ta akcja co Braun wyrwał mikrofon na wykładzie i wywalił głośnik. Wystarczy sprawdzić o czym był wykład by zrozumieć dlaczego tak zrobił.