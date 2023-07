mi tam gościa było żal trochę, nie trzeba być wybitnym psychologiem żeby widzieć, że jego kapłaństwo to była decyzja rodziców xD. może kiedyś w wieku 14 lat powiedział, że chce zostać księdzem i głupio się było wycofać w mocno katolickiej rodzinie, bo co to będzie



no a potem został wykorzystany przez starą jako narzędzie politycznej promocji własnej osoby, widać było jak stoi za nią ze spuszczoną głową jak ona tam udzielała wywiadów Pokaż całość