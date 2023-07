Lobbing, czyli zalegalizowana korupcja i nawet się z tym nie kryją

Kwiecień 2021: liczba zarejestrowanych organizacji lobbingowych przy UE: 12 489.Liczba zarejestrowanych lobbystów w UE: 49 059 z czego 1594 ma dostęp do Parlamentu Europejskiego czyli może swobodnie wchodzić, wychodzić(mają identyfikatory dostępu), lobbować w PE bez ograniczeń, w godzinach pracy.Pozostali muszą się umawiać z politykami i urzędnikami poza budynkiem PE, no to rzeczywiście utrudnienie. :)))