A więc największe sanktuarium katolickie w Polsce amboną polityczną dla Kłamczyńskiego. Kościół katolicki w Polsce już oficjalnie włączył się w działalność polityczną, totalna kompromitacja i dno. Ale to nic dziwnego, upadkowi kościoła w Polsce przysłużył się marksista i komuch Kaczyński, udający patriotę i katolika. Jadą na ostro, do wyborów już będzie zaorane wszystko co się da.