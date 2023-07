No i super. Pytanie jak to chcą pogodzić z postulatami Tuska czyli 800+, babciowe plus, dopłaty do wynajmu, kredyt 0% i tak dalej. Przecież jak to samo proponował Mentzen to w środowisku KO mówili, że to farmazony i nie do zrealizowania, a nagle jak proponują to samo to jakoś im się spina, mimo dodatkowych dziesiątek miliardów na nowe socjale ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) KO jest lepszym PISem niż Pokaż całość