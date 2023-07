Od dobrobytu krótka droga do lenistwa. Od lenistwa krótka droga do niesamodzielności, a od niesamodzielności do komunizmu. Od komunizmu krótka droga do cierpienia, a od cierpienia do rewolucji i obalenia ustroju. I tak sobie ten cykl postępuje. Za komuny nic nie ma, więc ludzie uczą się kombinowania, samodzielności, pracowitości i są gotowi na cykl kapitalistyczny. Informatyka może sprawić, że nie uda się zrobić rewolucji i obalić ustroju zniewolenia jak to miało miejsce Pokaż całość