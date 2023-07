Chłopak miał być zmuszany do spania bez ubrań w jednym łóżku z mamą. Kobieta miała zamykać go w pokoju i podawać mu m.in. halucynogenne leki i grzyby. - Poprosiła go, by "grał tatusia", powiedziała, że musi być jej mężem - powiedział Quanell X.