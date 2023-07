No i dobrze, na tym powinna polegać działalność Orlenu - inwestycje za granicą i tam przejmowanie rynku, a nie przejmowanie rodzimej konkurencji i wprowadzanie monopolu. O ile za działania w Polsce pluje na Orlen wielką melą, to za to - jak najbardziej trzymam kciuki, żeby te stacje przynosiły duże zyski. Przyszłe władze będą mieć dobre pole do manewru za granicą, jeśli będą one prosperować ( 。 ◕ ‿ ‿ ◕ 。 )