To wszystko wyglądało jak świruska impreza i na otwarciu i na zakończeniu. Kto miał zdefraudować tym pieniądze to zdefraudował, na pewno ogon przelewów pieniędzy jest bardzo długi. Od a do b do c do d aby po wielu dalszych przelewach wróciło w jakieś części do A i jego prywatnej już kieszeni w obcej walucie w obcym kraju. Tak się robi biznes po polsku, robi drogie wydatki aby można było jakiś % zdefraudować Pokaż całość