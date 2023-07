Jak zwykle w przypadku Wołynia - spychanie na margines, małe obchody, stosunkowo ciche. Tymczasem porównajcie sobie, co się co rok, a już zwłaszcza w tym roku (bo też 80 rocznica) dzieje z okazji takiego Powstania w Gettcie. Przecież to jest jakaś organizacyjna przepaść.



Polscy pseudopatrioci wespół z fajnopolactwem i ojkofobami plują na ofiary ludobójstwa w imię karykaturalnie pojmowanego interesu narodowego. To Ukraina ma zabiegać o naszą pomoc i przychylność, a nie odwrotnie Pokaż całość