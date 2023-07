Skonczy sie jak zawsze. Ruscy wladuja mase ludzi w maszynke do miesa pod bachmutem, a Ukraincy albo udeza gdzies indziej, albo ruscy sami sie wycofaja np. z Zaporoza albo Chersonia. To samo co sie dzialo podczas ofensywy Charkowskiej.



Ponoc utrata Bachmutu mialaby Ukrainie otwierac drzwi na Donieck, dlatego ruscy go nie straca, tylko wywala tam odwody do wciagajac ukraincow w dlugie walki na wyniszczenie.