Burmistrz Łeby został zaatakowany przez wandala. Najpierw słownie, a potem fizycznie. Kilkukrotnie został uderzony i kopnięty. Tylko za to, że zwrócił uwagę na chuligańskie zachowanie mężczyzny. Sprawca po ataku uciekł, ale monitoring i świadkowie pomogli go namierzyć. To zawodowy żołnierz.