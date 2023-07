Temat Kościoła jest "hot"

Może dlatego, że żadne inne środowisko nie ma tylu gwałcicieli małych dzieci i nikt inny nie ma parafii gdzie można by tych gwałcicieli wysyłać by gwałcili nowe dzieci?Ale rozumiem, trzeba wymyślić transów, gejów i muzyków pedofilii by przykryć grzechy Matki Kościoła.