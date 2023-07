przecież to najwięksi hipokryci w historii polskich rządów po 89 roku...

mieli nie wpuszczać ciapatych- wpuszczają

mieli obniżać podatki - podnoszą

mieli nie sprzedawać polskich firm- sprzedali część lotosu i rafinerie

mieli bronić polskich lasów- wycinają je i wywożą do chin

mieli bronić polskich rolników - zniszczyli ich niekontrolowanym importem syfu z ukrainy

krzyczeli że tusk ukradł z ofe oni by nie kradli - #!$%@? kase z ofe

