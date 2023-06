"Chodzi tu o… mówiące zwierciadło, które rzekomo było darem od Wirakoczy i spadło pod postacią świetlistej kuli do jeziora, kiedy wódz szykował się do wspomnianej wcześniej bitwy o stolicę. Początkowo myślał on, iż jest to tarcza, ale kiedy wyłowił ją z wody, świeciła dziwnym światłem i przepowiedziała mu zwycięstwo oraz wielką przyszłość. Król, nawet po latach, nigdy się z owym lustrem nie rozstawał i wielokrotnie pytał je o radę, którą zawsze otrzymywał" Pokaż całość