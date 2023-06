Każdy z nas zna emocje związane z kręceniem kołem fortuny - ta chwila niepewności, kiedy serce bije w rytm obracającej się strzałki, z nadzieją, że zatrzyma się na naszej wymarzonej nagrodzie. Niestety, najnowsza promocja sklepu X-komu, czyli 'Boxy', wprowadza nas w błąd, sugerując, że nasze szanse zależą od precyzyjnego przytrzymania przycisku.

Jeśli również wciskasz przycisk z nadzieją na dużą zniżkę, przygotuj się na niespodziankę. Moje śledztwo pokazuje, że mimo pozornej kontroli, w rzeczywistości przycisk ma niewiele wspólnego z końcowym wynikiem. Ale czy to oznacza, że X-kom zdecydował się na magiczny numer manipulacji? Czy rzeczywiście iluzja wygranej jest tylko sprytnym chwytem marketingowym?

Początkowo promocja wydała mi się fajnym pomysłem i zabawą. Ot łatwy codzienny zastrzyk adrenaliny i szansa na x-boxa za połowę ceny. Początkowo grałem myśląc, że nie mam szczęścia, ale z czasem coś zaczęło mi przeszkadzać i wtedy powiedziałem „sprawdzam”. Postanowiłem zorganizować mały eksperyment. Założyłem kilkadziesiąt kont w x-kom, aby zwiększyć próbę kontrolną i na przestrzeni kilkunastu dni przeprowadziłem łącznie kilkaset losowań.

Na ich podstawie można dojść do następujących wniosków:

· Wylosowany produkt nie ma nic wspólnego z długością trzymania przycisku

· Animacja sugerująca losowania na ekranie ma tylko dawać wrażenie losowości i że jest się o włos od wygranej

· Biorąc pod uwagę powtarzalność wyników między różnymi kontami można dojść do wniosku, że promocją objęty jest tylko część produktów, wyświetlanych na ekranie i w konkretnych dniach niektóre produkty mają kilkukrotnie wyższą szansę na wylosowanie (jak ryza papieru czy gel do ekranów). Z droższych produktów najczęściej losowane to Galaxy S23 Ultra -1000 zł taniej oraz Galaxy S23 600 zł taniej.

Nadal nie wykluczało to oczywiście szansy na brak szczęścia, dlatego poszedłem o krok dalej. Podłączyłem się debbugerem adb do tabletu i na podstawie eksperymentów znalazłem czas przyciśnięcia przycisku, który sprawiał, że losowanie zatrzymywało się po pełnym obrocie z dokładnością do 1 pozycji.

Komenda jakiej używałem to ./adb shell input swipe 800 1280 800 1280 2222

Tym razem wylosowany powinien zostać rysik Apple:





Zdarza się, że gdy aplikacja się zawiesi to nagle pojawiają się wylosowane produkty mimo, że jeszcze nie „zakręciliśmy kołem”.