Teorie spiskowe są z dupy. Bo żadna nowa niezależna grupa się nie utworzyła, część wagnera została rozwiązana, część wcielona do normalnych wojsk a Prigożyn ma #!$%@?.

Gdzie Rosja zyskała? Nigdzie. A na pewno obywatele widzący w jakim kierunku to zmierza nie zwiększą swojego poparcia do wojny. Nawet ruscy nie chcą być świadkami wojny domowej w swoim kraju.