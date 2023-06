Ciekawe czy teraz Putin wyjdzie i powie, ze go faktycznie oszukiwali i on o żadnych zbrodniach nie wiedział i jak to dobrze ze patriota Prigozyn mu powiedział. No i teraz to on jako dobry Putin wycofuje wojska. A Szojgu do pierdla.

Za 30 lat następca JKM będzie w polskim sejmie twierdził, ze „Putin nie wiedział” a następcy wykopków będą mu przyklaskiwać