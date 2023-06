"Tablica upamiętniająca Romana Szuchewycza, umieszczona na budynku przy ulicy Dowbusza 2 we Lwowie. Zbrodniarz jest powszechnie honorowany na Ukrainie, a jedna z tablic jego pamięci znajduje się na budynku... polskiej szkoły we Lwowie." - ukraińcy mają srogo sprane głowy, przy tak powszechnym dostępie do informacji oni w dalszym ciągu gloryfikują bestie pokroju Szuchewycza. Jest to absolutnie obrzydliwa postawa całego narodu ukraińskiego wobec Polski.