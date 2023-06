Być może zostanę zminusowany za to stwierdzenie, ale mniej liczy się co chciał zrobić, a bardziej co zrobił. Na potrzeby kampani mamił rednecków "America first!", a jak przyszło co do czego to kontynuował kurs polityki zagranicznej w postaci rozbudowy NATO na wschodzie. A żeby w ogóle opuścić NATO to potrzebował by ratyfikacji ze strony Kongresu, więc te deklaracje to był raczej straszak na Niemców, żeby zaczęli dokładać się do sojuszu.