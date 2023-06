Są to obywatele Ukrainy narodowości węgierskiej. (Na Ukrainie jest wiele mniejszości- największa jest mniejszość rosyjska).



Administracja Zełeńskiego przymusowo wciela do wojska i wysyła na front te mniejszości- często wysyłani są na misje określane jako samobójcze, mające tylko zająć uwagę wojsk rosyjskich.

Jest to sprytna forma czystek etnicznych



Jak widać, ci ukraińscy jeńcy na Węgrzech mają pełną wolność kontaktu ze służbami Ukrainy, ale tego nie robią.

To służby Ukrainy chcą ich dopaść za Pokaż całość