nawet jakby pokazała faka tak jak lichocka chorym na raka, to polacy co najwyzej zrobiliby z nią mema. nie dziwi mnie to ze sie wszyscy smieja polakom w twarz, depczą polakow itd. polacy twierdzą, że jak się na nich pluje to że troszkę deszcz pada.



o, albo twierdzą, że ci wyrachowani politycy, depczą i plują, bo są "miernotami".